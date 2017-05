Tarifa entre Cuiabá e VG sobe para R$ 4 reais

A PARTIR DE DOMINGO

DA REDAÇÃO

À zero hora deste domingo (07. 05), entra em vigor o reajuste anual da tarifa do sistema de transporte coletivo entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

Dos atuais R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos), os usuários vão pagar R$ 4,00 (quatro reais). A última revisão tarifária ocorreu em março de 2016.

O reajuste foi definida em Sessão Regulatória da Diretoria Executiva da Ager-MT, realizada na quinta-feira (4), na sede do Órgão Regulador, de acordo com levantamento dos custos operacionais feito pela Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager-MT), Procon de Mato Grosso, junto a empresa concessionária.

A MTU orienta que os usuários poderão comprar créditos do Cartão Transporte, no preço atual de R$3,60, até sábado (6), nas cabines da MTU Fácil, online ou nos Pontos de Vendas (PDV), os endereços estão disponíveis no portal amtu.com.br.

A sessão regulatória da Ager-MT que definiu a revisão tarifária ocorreu após convocação publicada no Diário Oficial do Estado no dia 18/04/17, página 49.

Participaram da reunião representantes da Ager-MT, Procon-MT, AMTU e União Transporte.