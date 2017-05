Trio é preso com maconha e pasta base dentro de táxi em Várzea Grande

ATITUDE SUSPEITA

DA REDAÇÃO

Após atitudes suspeitas, três homens foram presos, dentro de um táxi, portando nove porções análogas à maconha e quatro de pasta base.

Os policiais militares do 4º Batalhão (2º Comando Regional), que fizeram a abordagem de L.N.S., 32 anos, T.S.D.S., 24 anos e E.F.S., 31 anos, encontraram as porções de maconha e uma balança de precisão no encosto do banco dianteiro do carro, já as porções de baste base estavam no bolso de E.F.S..