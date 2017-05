Após o acidente, a estudante chegou a ser encaminhada para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo laudo do IML, a estudante teria morrido por asfixia mecânica, ou seja, por afogamento.

A Polícia Militar foi acionada por moradores, que informaram sobre o acidente.

No local, os policiais encontraram o veículo capotado dentro da vala.

Rafaela estava submersa “de cabeça para baixo” na água.

Com apoio de moradores, os policiais conseguiram retirar o carro de cima da estudante.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e, imediatamente, encaminhou a jovem para o Hospital Regional.

Na unidade, os médicos ainda tentaram reanimá-la, porém, não obtiveram êxito.

No boletim, não é descrita a versão deles sobre as circunstâncias do acidente.

Rafaela era natural de Juiz de Fora (MG) e morava com colegas do curso de Medicina, em uma residência localizada na avenida das Palmeiras, no Jardim das Palmeiras.