Campanha pede doação de sangue a coronel dos Bombeiros

O coronel do Corpo de Bombeiros Willckerson Adriano Cavalcante está internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital particular, em Cuiabá, depois do acidente que sofreu com a mulher, na BR-070, na segunda-feira (1º), e precisa de doação de sangue.

Ele estava em um hospital de Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, e na quarta-feira (3) foi transferido para a unidade, na capital.

Ele fraturou a bacia e está recebendo sangue.

Por causa disso, o Corpo de Bombeiros está compartilhando uma mensagem pelo WhatsApp pedindo a doação de sangue para o coronel.

As doações podem ser feitas no banco de sangue, que fica ao lado da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.

“Ele teve a bacia fraturada e o corpo ainda não está produzindo sangue. Daí, é preciso fazer a reposição de sangue”, afirmou o tenente coronel Arboes Jacob, do Corpo de Bombeiros.

Ele está consciente.

Willckerson e a mulher estavam em uma motocicleta BMW quando sofreram um acidente. Em uma curva, o coronel perdeu o controle da direção e saiu da pista.

Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o hospital mais próximo, em Primavera do Leste.

Eles seguiam no sentido General Carneiro-Primavera do Leste.

O coronel está lotado no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, em Cuiabá.