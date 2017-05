Casal é internado às pressas em hospital após tomar refrigerante envenenado

EM CUIABÁ

DA REDAÇÃO

A Delegacia da Mulher de Cuiabá investiga o caso de um casal que foi internado em um hospital da Capital após ingerir refrigerante envenenado.

O casal mora em uma propriedade rural no interior do Estado e veio a Cuiabá para assinar documentos referentes à regularização fundiária.

A informação foi dada pela filha do casal, que preferiu não se identificar, em entrevista ao site G1/MT.

Segundo a reportagem do portal, o casal chegou em Cuiabá no dia 18 de abril. Antes disso, eles haviam passado no município onde a filha mora para visita-la.

Marido e mulher vieram de ônibus e desembarcaram no Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, no Bairro Alvorada, na Capital.

Assim que desceram no Terminal, um homem se aproximou e ofereceu ajuda.

“Ele conquistou a confiança dos dois, se ofereceu para levar nos lugares”, afirmou a filha ao G1.

Após a conversa, o homem teria oferecido um copo de refrigerante para cada um. Depois de ingerir a bebida, eles passaram mal e foram encontrados em outra localidade.

Segundo a reportagem, os dois foram socorridos e levados para um hospital. A mulher, de 60 anos, teve alta. O marido, de 63 anos, porém, continua internado.

De acordo com a filha do casal, o laudo médico apontou que os dois ingeriram uma substância tóxica.

O casal estava com R$ 500 e documentos pessoais. O suposto ladrão levou tudo.