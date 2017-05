Cinco pessoas morrem em acidente envolvendo três carros na MT-010

TRAGÉDIA EM MT

FOLHAMAX

Cinco pessoas morreram num acidente no início da noite deste sábado na rodovia MT-010, que liga Cuiabá a Rosário Oeste. Neste momento, agentes do Corpo de Bombeiros e da Delegacia de Trânsito estão atendendo a ocorrência.

O acidente envolveu um Fiat Uno e um Toyota Etios. Um Grand Siena ainda acabou se envolvendo. Segundo as informações, uma ultrapassagem forçada ocasionou o acidente.

Após o acidente, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Além das mortes, outras cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao pronto-socorro de Cuiabá. Duas delas estão em estado grave.

Neste momento, o tráfego de veículos na rodovia está paralisado. O Corpo de Bombeiros está retirado um corpo da ferragens. Policiais da Delegacia de Trânsito estão no local para investigar as causas do acidente.