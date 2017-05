Amazônia firma cooperação para enfrentamento aos crimes ambientais

ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL

DA REDAÇÃO

Líderes de Mato Grosso e dos estados de Rondônia, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Roraima e Tocantins firmaram termo de cooperação para a melhoria da atuação da segurança pública nas regiões de fronteira dos estados integrantes da Floresta Amazônica.

O ato ocorreu no 14º Fórum de Governadores Amazônia Legal, realizado em Porto Velho (RO), nesta sexta-feira (05.05).

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, participa do evento, cujo objetivo é discutir ações para o enfrentamento de crimes ambientais e conflitos agrários com os estados que compõem a faixa da Amazônia Legal.

O termo de cooperação vai permitir integrar as informações dos bancos de dados das agências de inteligência de Segurança Pública dos estados, a cooperação na área tecnológica e realizar operações integradas nas faixas de fronteira.

Dentre as ações de cooperação, está a realização de patrulhamento terrestre, fluvial e aéreo nas regiões de divisa, visando o enfrentamento aos crimes transfronteiriços e ao crime organizado.

“O Fórum é mais uma oportunidade de fortalecimento do sistema de segurança pública de Mato Grosso e dos demais oito estados que compõem a Amazônia Legal. Teremos medidas efetivas de integração dos sistemas de inteligência, de fortalecimento da fronteira e, acima de tudo, de ações operacionais nas divisas dos estados que irão, com toda certeza, melhorar ainda mais a eficiência da segurança pública do estado”, declarou Rogers Jarbas.

O período vigente do termo de cooperação é de quatro anos, podendo ser alterado por termo aditivo.