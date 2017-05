MPF quer impedir que TJMT faça ressarcimento a magistrados em casos de despesas médicas

DA REDAÇÃO

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir a continuidade de ressarcimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a juízes do Estado em casos envolvendo despesas que não são cobertas por planos de saúde.

O TJMT de MT é acusado pelo MPF de pagar de forma inconstitucional despesas médicas a magistrados do Poder Judiciário mato-grossense no valor de R$ 1,4 milhão no período de 2015 a 2016.

A proposta de Janot é datada de 21 de março de 2017.

Segundo reportagem do G1/MT, Janot diz que o ressarcimento aos juízes e desembargadores é inconstitucional porque os magistrados devem receber somente o salário, em parcela única, sem gratificações adicionais.