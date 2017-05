Municípios já podem aderir ao Programa Saúde na Escola

SAÚDE E EDUCAÇÃO

Gestores municipais das áreas da Educação e da Saúde têm até o dia 14 de junho para aderir ao Programa Saúde na Escola (PSE), uma realização do Governo Federal em parceria com o Programa Anjos da Escola, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) e com a Área Técnica de Saúde do Adolescente e Jovem da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT).

De acordo com as informações, os gestores podem aderir ao programa por meio do endereço eletrônico http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/sgdab até o dia 14 de junho.

O prazo não será prorrogado e, caso o município não faça a adesão, só poderá ser feito em um próximo ciclo, ou seja, no fim de 2018 ou início de 2019.

No dia 15 de maio, todos os estados vão participar de uma videoconferência com a Coordenação Nacional do PSE, para tratar da portaria que define as regras de adesão ao programa.

Na Seduc, o PSE está sob os cuidados do Programa Anjos da Escola, que tem como objetivo construir a cultura de paz nas escolas, além de almejar um ambiente escolar saudável, com dignidade e segurança.

Conforme o Ministério da Educação, o PSE visa à articulação e integração permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira, gerando uma agenda de projetos a serem executados dentro das escolas brasileiras.

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de promoção, prevenção e atenção à saúde, com visitas ao enfretamento das vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.