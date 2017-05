Novos CMEI entram em funcionamento no segundo semestre

600 VAGAS

As três novas unidades de Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) entregues a população dos bairros Residencial Nova Esperança I, Avelino Lima de Barros e Francisca Loureiro Borba entrarão em funcionamento a partir do segundo semestre de acordo com o planejamento da prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal de Educação (SME).

Ao todo, serão 600 vagas disponíveis as quais seguirão o banco de dados da Matrícula Web.

Os CMEI Jornalista Marcos Coutinho e Antônio Batista Cruz foram inaugurados no final do ano passado pela administração anterior.

Já a unidade Vereador Júlio Pinheiro, inaugurada este mês, foi a primeira entregue pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro dos quatro programados a serem entregues em 2017.

“Prometi entregar 11 CMEI até 2020 e somente este ano vamos entregar aos cuiabanos quatro novos. É uma promessa de um gestor humanizado e comprometido com meu povo”, destacou Emanuel.

Ambas unidades já possuem todo equipamento instalado desde o material pedagógico e outros voltados ao processo educacional, até da mobília básica administrativa.

Para o funcionamento dos CMEI é necessário a contratação de recursos humanos nas figuras de, por exemplo, Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Nutrição Escolar (TNE), entre outros profissionais.

A contratação de recursos humanos prevê o orçamento anual de quase R$ 1,6 milhões para a unidade com capacidade para 120 alunos e R$ pouco mais de R$ 2,1 milhões referente ao CMEI voltado a 240 crianças.

O secretário de Educação de Cuiabá, Rafael Cotrim, frente à pasta há pouco mais de 30 dias, encaminhou a pasta de Fazenda do município o impacto financeiro para projeção orçamentária necessária para o inicio das atividades na unidade.

“Precisamos de obras novas, mas sobretudo precisamos que elas entrem em funcionamento. Inauguramos o primeiro CMEI e juntamente por ter outros ainda sem atividades pedagógicas, encaminhamos ao secretário de Fazenda a solicitação da projeção financeira do impacto no orçamento, até porque é preciso seguir a Lei de Responsabilidade Fiscal”, finalizou Cotrim em uma de suas primeiras ações como novo titular da pasta de Educação.