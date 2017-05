Tribunal de Justiça de MT dá curso de conciliação ao DAE e a Energisa

DA REDAÇÃO

O Núcleo de Conciliação em Técnicas de Mediação Judicial (Nepemec) realizou palestra de capacitação com profissionais da Distribuidora de Energia de S/A (Energisa Mato Grosso) e do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG).

A qualificação teve o objetivo de melhorar a relação das empresas com os consumidores dos serviços essenciais de água e energia e foi realizado, na terça-feira (02), na sala Pequizeiro da Escola dos servidores Públicos do Poder Judiciário.

De acordo com o Instrutor do Nupemec, Ubiracy Nogueira Félix, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso pretende disseminar a cultura da conciliação e resolução pacífica de questões.

“A capacitação gira em torno de 4 horas e nosso objetivo é mostrar métodos adequados para tratar dos conflitos. Como que isso é feito? É feito mostrando que o cliente possui uma história e necessidades. Tratamos hoje das negociações, mas a empresa precisa ter a abertura necessária para isso – apesar da burocracia e questões que travam esse contato. O interesse é despertar nesses representantes de empresas a cultura da conciliação, da paz e da comunicação clara e objetiva. Se a sociedade adotasse o método da conciliação, evitaríamos a demanda judicial, o desgaste financeiro, psicológico e de tempo”, explicou.

O curso foi elogiado pelos representantes das empresas convidadas e a conciliação entendida como forma de resolver conflitos e inadimplência.

“Em várzea Grande existe uma cultura difícil e problemas estruturais antigos que nós estamos começando a resolver. Uma delas é a inadimplência e os religamentos irregulares das unidades cortadas, o chamado gato. Aos poucos vamos entanto reduzir esse número de inadimplência. Por meio de mutirões de conciliação tentamos buscar uma via mais rápida e amigável para a solução dos conflitos. Esse curso nos ajuda pois, nos dá conhecimento de como abordar o cliente, como trata-lo e ouvir suas necessidades”, explicou o Diretor Comercial do DAE, Sandro Campos. Campos informou que o município conta com aproximadamente 80 mil unidades consumidoras e destas 45% (cerca de 36 mil) estão inadimplentes.

A busca por novas soluções também é a meta do assistente comercial do departamento de serviços sociais da Energisa.

“Temos a área que trata diretamente com o consumidor via 0800, uma equipe que cuida de reclamações via Procon e também pessoal que cuida apenas dos processos judiciais.Queremos tornar o processo mais ágil com o cliente e com esses conhecimentos, regras e conhecimentos adquiridos aqui tentaremos melhorar nossa relação com os consumidores. Nós queremos ter uma abertura maior com o cliente, para isso nós faremos mutirões em conjunto com o Poder Judiciário e outras medidas que aprenderemos aqui”, disse.