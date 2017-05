JUBILEU DOS 150 ANOS

Garantir espaços públicos para a interação social das comunidades escolares e dos moradores dos bairros no seu entorno, vem norteando ações da administração municipal em Várzea Grande.

A ideia, segundo a própria prefeita Luimar Sacre de Campos é transformar as unidades escolares e seus aparelhos em uma extensão das moradias das famílias.

“Somente iremos conseguir a Várzea Grande que queremos, se todos nos unirmos e buscarmos uma qualidade de vida melhor, pois o Poder Público é incapaz de atender toda a demanda, mas não nos falta determinação, empenho e dedicação para construir as soluções”, disse a prefeita que já entregou em dois anos de gestão, 8 novas escolas totalmente reformadas e um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI ou a antiga creche.

Hoje Várzea Grande tem obras e investimentos no setor Educacional que somam R$ 100 milhões.

Para atender a demanda existente a Administração Municipal tem investindo em espaços destinados ao lazer da população. Neste mês de maio, quando se comemora o Jubileu dos 150 Anos de Fundação de Várzea Grande, as inaugurações e lançamento de obras se iniciarão com a entrega de duas quadras poliesportivas cobertas, uma no bairro Pirinéu e outra no Parque das Mangabeiras, e o lançamento de outras três que estarão beneficiando as comunidades dos bairros Jardim Glória, Parque das Nações e Santa Maria.

Os investimentos globais desses empreendimentos somam R$ 4 milhões, recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação, e do tesouro municipal, além da destinação do espaço físico das unidades escolares que já são públicos.

O secretário de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, Silvio Fidelis informa que o investimento que esta sendo feito no setor é fundamental, principalmente, porque tem priorizado escolas que estão inseridas em bairros que carecem de espaço de lazer.

“As quadras poliesportivas serão destinadas não apenas para práticas esportivas, mas também estarão abertas a comunidade escolar na aplicação de programa e ações culturais, curso de formação e qualificação profissional, serviços socioassistenciais, e de ações de políticas de prevenção e inclusão social”.

Fidelis lembra que a Administração Municipal tem investido também em projetos que estimulam uma vida saudável entre as pessoas de todas as idades, principalmente, as crianças e jovens.

“A entrega das quadras é também um estimulo a práticas esportivas. Vários estudos comprovam que crianças e adolescentes praticantes de esportes têm a capacidade de aprender sensivelmente melhorada, e isso por si só já justifica o incentivo e o investimento feito na área esportiva nas escolas municipais”.

Nesta segunda-feira (08), às 9horas, a prefeita Lucimar Sacre de Campos, fará a inauguração da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de Educação Básica “Eunice Mello” no bairro Pirinéu.

Já as 16h30, lança as obras da quadra poliesportiva da escola “Lenine de Campos Póvoas”, localizada no bairro Parques das Nações.

Na terça-feira dia 9, será a vez da inauguração da quadra poliesportiva da Escola Municipal de Educação Básica “Ary Leite de Campos” no bairro Parque das Mangabeiras.

O evento acontece às 8h30. Já no período da tarde será realizada o lançamento das obras da quadra da escola “Maria das Graças Pinto”, no bairro Jardim Gloria 2.

No dia 11 de maio, às 16h30, a comunidade escolar da escola “Manuel Benedito de Arruda”, no bairro Santa Maria, será contemplada com o lançamento das obras de uma quadra poliesportiva.

“É um volume importante de obras no setor educacional e social. Além das inaugurações e lançamentos das quadras poliesportivas, a nossa gestão vem ao longo desses anos, investindo também na revitalização, ampliação e reconstrução de várias unidades escolares e que foram encontradas em total estado de abandono. A Educação é uma das áreas prioritárias do nosso governo e não vamos medir esforços para que o setor seja beneficiado com obras e serviços”, pontuou a prefeita Lucimar Campos.