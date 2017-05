Pai e filho são presos acusados de receptação e caminhonete roubada

EM VG

DA REDAÇÃO

Uma caminhonete que havia sido furtada em frente à Prefeitura de Várzea Grande foi recuperada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), da Polícia Judiciária Civil, no sábado (06). Durante a ação policial, pai e filho foram presos em flagrante por receptação.

Após denúncia recebida, com apoio de uma empresa de rastreamento, policiais civis se deslocaram até uma residência no bairro Jardim Costa Verde, em Várzea Grande, onde verificaram a presença do veículo procurado, um D-20 Custom, cor branca, ano 1992/93, que estava escondido em uma garagem fechada. A checagem no automóvel apontou que as placas estavam trocadas.

Foram presos e conduzidos à DERRFVA, os suspeitos C. A. T., de 60 anos, proprietário do local onde o veículo se encontrava, e R. F. P. T., de 19 anos.

O proprietário alegou que iria apenas realizar reparos na bomba ejetora do veículo, contudo não soube indicar a procedência ou o nome do dono do veículo, ou de quem o tenha deixado em sua guarda.

Autuados em flagrante no sábado (06) pelo delegado titular da DERRFVA, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, ambos vão responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador automotor, por conta das placas do veículo já terem sido trocadas.

Após serem ouvidos na Delegacia, pai e filho foram encaminhados à Penitenciária Central do Estado (PCE), ficando à disposição do Judiciário para futuros encaminhamentos.