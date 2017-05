PM apreende mais de 10 quilos de pasta base dentro de hotel em Mato Grosso

EM RONDONÓPOLIS

DA REDAÇÃO

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar de Rondonópolis (4ºComando Regional), apreenderam pouco mais de 10 quilos de pasta base de cocaína em um hotel da cidade. A droga estava dividida em 10 tabletes e armazenada em duas mochilas.

O proprietário do hotel disse que um homem chegou ao local, deixou as mochilas e mesmo antes de se registrar como hóspede saiu dizendo que iria na Estação Rodoviária.

Preocupado com o que pudesse haver nos pertences do desconhecido, o dono do hotel decidiu acionar a PM.

A apreensão ocorreu na noite desde sábado, porém nenhum suspeito foi preso.

Os policiais das duas guarnições que estiveram no hotel pediram reforço para rondas na região, mas não conseguiram identificar ou prender o traficante. A PM continua em alerta caso o homem retorne ou seja visto na cidade.