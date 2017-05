Prefeitura estuda alternativas para melhorar atendimento ao idoso na área da saúde

HUMANIZAÇÃO

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá, juntamente com representantes da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Cuiabá, realizou nesta sexta-feira (05) uma vistoria na ala clinica médica destinada aos idosos no Hospital e Pronto Socorro Municipal da Capital.

A inspeção foi planejada com o objetivo de verificar in loco a situação da estrutura do setor hospitalar e debater soluções para os problemas detectados.

Conforme levantamento, atualmente 92 idosos se encontra em estado de internação, o que corresponde a aproximadamente 30% dos pacientes do Pronto Socorro.

O número ganha uma importância ainda maior quando se constata que, desse total, cerca de 40 deles são casos crônicos, ou seja, aqueles que necessitam de um cuidado médico constante.

Buscando a humanização da saúde no município, a Prefeitura tem estudado maneiras de otimizar o atendimento a esse tipo de paciente.

Uma das alternativas é a possibilidade de criação de um Centro de Referência do Idoso no 4º andar do Pronto Socorro, que está sendo reformado, ou em uma unidade fora do hospital público municipal.

A secretária-adjunta de Planejamento e Operação da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Salete Ribeiro, destaca a importância da união entre a Prefeitura e a Câmara Municipal para a execução de projetos que contribuam no avanço da organização dos serviços da saúde.

“Essa parceria é fundamental, principalmente porque é a Câmara que aprova o orçamento e que efetivamente, junto com o prefeito Emanuel Pinheiro, representa o povo. Por isso, os vereadores também devem conhecer a nossa realidade e nos ajudar a resolver esse problema, para que possamos oferecer um melhor atendimento à população”, comentou a secretária-adjunta.

Para o vereador Toninho de Souza, a criação de uma ala voltada especificamente para o atendimento a pacientes da melhor idade deverá ajudar não só no oferecimento de um acolhimento especial aos idosos, mas também contribuirá na melhoria de outros atendimentos, visto que novos leitos seriam liberados para assistência comum.

“Esse é um grande problema social, por isso estamos trabalhando com a Prefeitura de Cuiabá para que consigamos criar uma ala de atenção voltada exclusivamente para essas pessoas. Esse centro irá promover um atendimento social eficiente e assim poderemos oferecer a esse idoso um tratamento especial.”, pontuou o vereador.

Além de Toninho de Souza, também participaram da vistoria os veradores Wilson Kero Kero, Misael Galvão e Ricardo Saad, que preside a Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Cuiabá.