O Ano Jubilar de 150 anos de Nossa Senhora da Guia foi comemorado por mais de 5 mil fiéis, que desde as primeiras horas da manhã deste domingo (07), acompanharam a procissão comemorativa.

Neste ano a igreja católica inovou e reuniu 21 paróquias existes em Várzea Grande onde cada uma homenageou Nossa Senhora da Guia, com o andor de suas padroeiras.

O ano de 2017 de muita fé e devoção também comemora os 150 anos de Fundação de Várzea Grande.

As festividades de Nossa Senhora da Guia abrem a programação oficial do Jubileu de 150 anos de Várzea Grande e comemora ainda os dois anos de gestão da prefeita Lucimar Sacre de Campos que assumiu em 08 de maio de 2015.

“As bênçãos de Nossa Senhora da Guia abrem a esperança de novos tempos e resguarda a fé que a população têm por sua padroeira. Tenho convicção em nossa missão e a confiança em Deus que todos os esforços da administração municipal serão voltados para a reconstrução de uma Várzea Grande melhor. Sempre plantamos boas sementes e com certeza vamos colher bons frutos. Nossas políticas são voltadas para a população, e os nossos atos promovem a justiça social e prosperidade, pois temos priorizado o desenvolvimento social e econômico com mais educação, mais saúde, mais infraestrutura na concepção de uma cidade mais justa e igualitária”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

A gestora acrescentou ainda que nestes dois anos frente à administração municipal sempre primou pelos princípios da igualdade, transparência, eficiência e, sobretudo, neste momento de comemoração do Jubileu de 150 anos, vamos avançar em todas as áreas, principalmente, na implementação de políticas publicas junto a comunidade.

Jayme Veríssimo de Campos que já foi prefeito por três mandatos e governador de Mato Grosso, além de senador da República, disse que Várzea Grande respira ares de tranquilidade, de perseverança e de que seu futuro voltou a estar em boas mãos.

“A diferença não está apenas na credibilidade da prefeita Lucimar Campos, mas no trato, respeito, zelo e transparência com a coisa pública”, apontou o secretário municipal sinalizando que atualmente mais de 100 obras estão em andamento na cidade e com investimentos da ordem de R$ 250 milhões em recursos públicos municipais, estaduais e federais.

Os fies percorreram 3 quilômetros pelas ruas de Várzea Grande, ao lado dos andores das padroeiras das comunidades católicas e, principalmente, o de Nossa Senhora da Guia.

Como 2017 é ano do Júbilo de 150 anos de Nossa Senhora da Guia, o Rei da Festa foi o Padre Marcos Reis, da Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

Ele conduziu a procissão com os fies que vieram de todas regiões de Várzea Grande e de Mato Grosso.

“Este ano é de extrema importância, pois aqui no município de Várzea Grande, Nossa Senhora da Guia completa seus 150 anos como padroeira, enquanto Nossa Senhora Aparecida completa 300 anos de sua aparição. Maria nas orações leva todos os fieis até a Jesus de forma imediata e como humildade de serva, mas ao mesmo tempo, com autoridade de mãe. Ela nos facilita no caminho da fé e da devoção e permanecendo firmes na caminhada de oração”, disse o Rei da festa padre Marcos Reis.

A dona de casa Maria da Guia, não é filha da terra, mas já reside em Várzea Grande há 27 anos.

“Desde que cheguei aqui participo das comemorações da padroeira da cidade. Esta é uma festa que atrai todos os anos milhares de pessoas que assim como eu vem buscar auxilio ou simplesmente agradecer pelas graças recebidas. Acordei às 4 da manhã para acompanhar e não perder o ciclo de oração que fizemos antes de sairmos de nossa comunidade, no bairro 23 de Setembro, já que a nossa padroeira é a Santa Edwiges, e onde nos juntamos com o percurso da procissão de Nossa Senhora da Guia”.

Bárbara Gomes de Trindade, de 19 anos, este ano teve um motivo a mais para acompanhar a procissão.

“Ela conseguiu entrar no curso de medicina e essa conquista é também por intermédio de Nossa Senhora da Guia, protetora e mãe de Jesus. Estou aqui hoje para agradecer e pagar minha promessa. Estudei bastante, mas a fé me motivou a não desistir do meu sonho, hoje conquistado”.

A programação do aniversário de Várzea Grande segue nesta segunda-feira (08), às 9h, com a inauguração da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) “Eunice Mello”, localizada no bairro Pirinéu.

Já as 16h30 h, haverá o lançamento das obras da quadra poliesportiva da Escola Municipal “Lenine de Campos Póvoas”, no bairro Parque das Nações.

Além da inauguração e lançamento de obras, a programação dos 150 Anos de Fundação de Várzea Grande terá ainda Show Popular com entrada franca com a dupla Sertaneja Chitãozinho e Xororó na Univag no dia 14 de maio a partir das 22 horas, juntamente com outras bandas.