Seminário aborda campanha contra abuso infantil

18 DE MAIO

DA REDAÇÃO

A cidade de Primavera do Leste será palco do II Seminário sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

O evento, realizado pela Vara da Infância e Juventude da comarca, Ministério Público e Prefeitura municipal ocorre no dia 18 de maio (quinta-feira), às 18h30, no Auditório do IFMT da cidade.

Dentre os palestrantes estão a juíza titular da Vara da Infância e Juventude de Primavera do Leste, Lidiane de Almeida Anastacio Pampado, o Mestre em Educação e doutorando em História pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Emerson Arruda, que também é filósofo e psicopedagogo e a promotora de Justiça da Infância e Juventude, Ana Cristina Medeiros.

O Seminário tem o apoio da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT) e da Coordenadoria da Infância e Juventude do estado (CIJ-MT).

Para mais informações e inscrições ligue: (66) 3500-1100 – Ramal 233.