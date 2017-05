Três são presos acusados de matar idoso; vítima é pai de dois policiais de MT

EM RONDONÓPOLIS

DA REDAÇÃO

Três suspeitos de assassinarem um idoso na última sexta-feira (05), em um estabelecimento comercial, foram presos após diligências conjuntas entre a Polícia Civil e Polícia Militar de Rondonópolis (212 km ao Sul).

A vítima Jose Itamar, de 72 anos, pai de um investigador da Polícia Civil e de um policial militar, foi alvejado com um único tiro, na região do pescoço, no bairro Vila Aurora, em Rondonópolis, em um bar de sua propriedade.

As investigações apontam para o envolvimento de cinco pessoas no ato, duas delas ainda são procuradas pelas forças de Segurança Pública, que realizam diversas diligências para prender os comparsas.

Os policiais apuraram que ao sair do estabelecimento, dois criminosos chegaram ainda a subtrair pertences dos clientes do local, fugiram a pé, seguiram até uma rua próxima ao bar, onde entraram em um veículo VW Gol, cor branca, que dava apoio logístico à ação criminosa.

Além da prisão de 03 envolvidos, B. L. de M., de 21 anos, L. C. B., de 40 anos e K. J. da S. B., de 21 anos, foram apreendidas pela equipe da Polícia Militar duas armas de fogo (02 revólveres) e o automóvel Gol, utilizado no crime.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil para identificar, qualificar e individualizar a conduta dos envolvidos no crime, que até o momento vem sendo tratado como latrocínio (roubo seguido de morte).