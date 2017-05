Advogado é acusado de estuprar mulher; ele alega que ela consente com o ato

EM CUIABÁ

DA REDAÇÃO

Um advogado, 35 anos, foi acusado de estuprar uma mulher, 31 anos, após uma festa no Bosque da Saúde, em Cuiabá.

Ele foi detido na noite do último domingo (07.05), após a mulher acionar a Polícia Militar alegando que teria acordado sem roupa na casa do suspeito e encontrado camisinhas jogadas no chão.

Segundo informações da vítima, ela estava uma festa, ingeriu bebida alcoólica, e após isso, não lembra mais o que aconteceu.

Em uma conversa com os militares, o advogado confirmou ter mantido relações com a mulher, porém, afirma que havia consentimento da mesma.

O advogado foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá para prestar mais esclarecimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Com Assessoria