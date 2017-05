TRAGÉDIA NA MT-010

DA REDAÇÃO

Uma força-tarefa realizada pela equipe de papiloscopistas, técnicos em necropsia e médicos legistas da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), durante a madrugada e manhã de domingo (07.05), concluiu todas as necropsias e as identificações das vítimas do acidente ocorrido na rodovia MT-010, na noite do último sábado (06.05).

Todas as vítimas, incluindo uma criança de dois anos e nove meses de idade, já foram liberadas.

Foram identificadas as seguintes pessoas: Dayane de Freitas; Jefferson Átila Pereira dos Santos; Maísa da Silva do Amaral Nascimento; Lílian Kayra Aires de Oliveira; Simone Santana de Souza Silva.

A Politec retifica a informação divulgada pela assessoria de comunicação, e publicada em alguns sites, sobre o número de vítimas fatais envolvidas no acidente de trânsito.

Ao contrário do que foi informado, cinco vítimas vieram a óbito neste acidente, e não sete. Houve equívoco na contagem de mortos, devido à grande quantidade de corpos a serem periciados neste final de semana.

No local do acidente, os peritos criminais encontraram três vítimas em um veículo Uno, sendo dois adultos e uma criança, e uma mulher adulta no veículo Ethios.

A quinta vítima, que estava neste mesmo veículo, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), porém não resistiu e veio a óbito a caminho do hospital. O laudo pericial deverá apontar a causa do acidente no prazo mínimo de 10 dias.