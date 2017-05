Fórum de Cuiabá leiloa imóveis, veículos apreendidos pela Justiça

LEILÃO DE IMOVEIS

G1

Fórum de Cuiabá irá realizar, na terça e na quarta-feira (9 e 10 de maio), dois leilões para venda de bens móveis e imóveis que foram apreendidos ou penhorados em processos criminais e cíveis, sendo que, no último caso, o dinheiro arrecadado é repassado aos credores.

Entre os bens leiloados estão carros e motos, imóveis urbanos e rurais, equipamentos eletroeletrônicos, correntes de ouro e até mesmo jogos de panela e de sofá.

Confirma a lista dos bens disponíveis para leilão no site da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ).

Segundo a CGJ, os leilões serão realizados sempre às 14h, no auditório do Fórum de Cuiabá. Os bens que serão leiloados estão armazenados no depósito do fórum e podem ser examinados até segunda-feira (8), das 14h às 17hs.

Forno elétrico, jogo de panelas e aparelhos de TV estão entre bens a serem leiloados, Forno elétrico, jogo de panelas e aparelhos de TV estão entre bens a serem leiloados.

Para participar do leilão, basta comparecer no local com 30 minutos de antecedência, portando documentos pessoais.

A ação também poderá ser acompanhada virtualmente.

Nos dias de leilão os bens serão anunciados um a um com a indicação do valor de avaliação e serão entregues nas condições e estado em que se encontram, conforme descrições dos referidos lotes e editais.

Caso não sejam feitos lances no primeiro leilão serão aceitos lances no segundo dia com valores a partir de 60% do valor da avaliação, com exceção de veículos alienados – que serão aceitos lances a partir de 80% do valor avaliado – e dos veículos pertencentes a órgãos públicos que não podem ser arrematados com preço inferior ao de avaliação.