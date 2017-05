Setas realiza seminário para implatar Criança Feliz

PRIMEIRA INFÂNCIA

A Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT) realiza, nesta segunda-feira (08.05), o Seminário Estadual de Implantação do Programa Criança Feliz.

A capacitação é voltada para gestores e supervisores dos municípios que aderiram ao programa do Governo Federal.

O evento iniciou às 8h, com o credenciamento, seguido das boas-vindas aos gestores municipais. No período vespertino, as palestras começam às 13h30 e terminam às 18h.

O evento ocorre no Espaço Cultural Liu Arruda, no Tribunal de Contas do Estado (TCE), Centro Político e Administrativo.

A carga horária é de oito horas.

A programação conta com painéis sobre os seguintes temas: A Importância da Primeira Infância no Desenvolvimento da Criança e o Programa Criança Feliz; Intersetorialidade; O programa Criança Feliz e o Papel do SUAS.

A capacitação é ministrada por técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e da Setas-MT.

O Programa Criança Feliz, do Governo Federal, destinou o valor global de R$ 666 mil para Mato Grosso.

No Estado, 37 municípios aderiram ao programa e 5.950 crianças serão atendidas.

Programa Criança Feliz

O programa foi instituído pelo Decreto nº 8.869, de 05 de outubro de 2016, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância.

Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, articula ações políticas de assistência social, saúde, educação, cultura, direitos humanos e direito das crianças e adolescentes.

Entre as competências de Mato Grosso na execução do Criança Feliz, estão o planejamento e coordenação de ações, apoio técnico, elaboração de materiais, realização de ações de mobilização intersetorial no âmbito estadual, articulação de ações intersetoriais com as diversas políticas públicas e execução das ações programa.