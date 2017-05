Valdir Barranco é eleito presidente do PT em MT; Barranco promete gestão participativa

MANDATO DE 2 ANOS

DA REDAÇÃO

Foram dois dias de debates para eleição do novo diretório do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso.

As discussões começaram no último sábado (06), na sede do Sintep/MT, com abertura da etapa estadual do 6° Congresso do PT.

Participaram cerca de 300 pessoas, entre votantes e convidados. Deste total, 166 delegados do partido representando 49 municípios e com direito a voto.

O deputado Valdir Barranco foi eleito, por unanimidade, novo presidente estadual.

A nova gestão (2017/2019) tem como desafio buscar a unidade do PT para o fortalecimento da sigla.

“Este já é o maior desafio da minha vida pública. Pelo PT fui secretário de educação de Nova Bandeirantes, prefeito daquela cidade e hoje estou como deputado estadual. Este mandato é do partido! Por isso, vou ouvir os diretórios municipais e a executiva estadual sempre. Queremos uma gestão participativa onde todos os petistas tenham voz e então possamos reestruturar e fortalecer o Partido dos Trabalhadores”, disse o novo presidente.

Barranco destacou a necessidade de aproximar o PT dos movimentos sociais.

“O PT sempre foi um partido democrático que representa todos e todas. Aqui, as minorias tem vez e voz. Queremos caminhar juntos com os sindicatos dos trabalhadores e movimentos sociais que lutam pela terra, educação, juventude, pelos direitos dos trabalhadores, pela igualdade racial e de gêneros. Enfim, que privilegie o cidadão sem olhar classe social, econômica ou nível de escolaridade. Nosso partido é forte porque não discrimina ninguém. Nenhum direito a menos!”

O congresso também definiu os sete delegados estaduais que irão à Brasília votar na eleição do diretório nacional, nos dias 1 e 2 de junho.

Entre os principais nomes para a presidência nacional, destaque para a senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR).

O ex-presidente Willian Sampaio (PT), agradeceu pela confiança durante o período em que esteve à frente do partido.

“Agradeço a todos e todas que confiaram a mim a tarefa de dirigir nosso partido por estes dois anos. Me coloco à disposição para ajudar o PT no que for preciso sempre. Desejo aos companheiros e companheiras da nova gestão sucesso na preparação do nosso partido para o principal desafio, as eleições 2018. Vamos juntos!”