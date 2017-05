Desembargador manda soltar agente da Sefaz

OPERAÇÃO ZAQUES

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando de Almeida Perri, concedeu liminar revogando a prisão preventiva de um dos agentes de tributos da Secretaria de Fazenda do Estado, A. N. F., preso desde o dia 3 de maio, em razão da Operação Zaqueus, deflagrada pela Delegacia Fazendária. A informação é do site Folhamax.

Ele é acusado, junto com mais dois agentes de cobrarem propina de R$ 1,7 milhão para reduzirem uma multa de R$ 65,9 milhões para R$ 315 mil à empresa Caramuru Alimentos S/A.

A decisão atende a solicitação dos advogados Valber da Silva Melo, Artur Barros Freitas Osti e Thiago Dayan da Luz Barros.

A defesa alega que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, como indícios do crime, bem como o risco de destruição de provas e à sociedade.

“A prisão preventiva está lastreada na gravidade abstrata do crime, pateteando-se, a seu ver, inidônea a fundamentação empregada pela autoridade coatora”, alegam os advogados.

Na decisão, Perri acata as argumentações da defesa.

Ele afirma não haver provas nos autos de que o agente da Sefaz tenha participado das fraudes investigadas pela Delegacia Fazendária.

“Não consta dos autos nenhuma base empírica que comprove, inequivocamente, o envolvimento do paciente, ou seja, não há nenhum fato concreto hábil que permita inferir a presença dos indícios suficientes de autoria”, diz a decisão.

A operação Zaqueus é fruto de trabalho conjunto realizado pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz), corregedoria da Secretaria de Estado e Fazenda (Sefaz-MT), e com apoio do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção.

As investigações que resultaram na operação visavam apurar a concessão de decisões administrativas favoráveis a determinadas empresas em razão do pagamento de vantagens indevidas, de valor aproximado R$ 1,8 milhão, a servidores públicos estaduais.

A operação tinha o objetivo de dar cumprimento a sete ordens judiciais, sendo três mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e um de condução coercitiva.

As ordens judiciais foram cumpridas em Cuiabá (um mandado de prisão, um de busca e apreensão e a condução coercitiva) e no Rio de Janeiro (dois manados de prisão e de busca) com apoio da Delegacia de Repressão as Ações de Crimes Organizados (Draco-RJ).

Tiveram mandados de prisão cumpridos os agentes de tributos estaduais A.N.F., A.M.M.J. e F.C.M..

De acordo com as informações apuradas durante inquérito policial, os agentes, de forma conjunta e organizada, beneficiaram a empresa Caramuru Alimentos A/S, reduzindo a autuação da empresa de R$ 65.938.391,10 (sessenta e cinco milhões e novecentos e trinta e oito mil e trezentos e noventa e um mil reais e dez centavos) para aproximadamente R$ 315 mil.

Para reduzir o valor da autuação da empresa, os agentes receberam o pagamento de vantagens indevidas do montante de cerca de R$ 1,8 milhão.

OUTRO LADO

A Caramuru Alimentos S/A esclarece que foi vítima de extorsão por parte de agentes públicos e adotou postura corajosa para colaborar com as investigações e corrigir irregularidades.

A empresa se compromete a trabalhar pela consolidação de um ambiente de negócios guiado pela ética, competência técnica e transparência.