Quadra poliesportiva abre investimentos na educação

DA REDAÇÃO

A inauguração da quadra poliesportiva da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Eunice César de Mello’, no bairro Pirinéu, nesta manhã (8), abriu o pacote de investimentos em educação que faz parte da programação alusiva ao Jubileu em comemoração aos 150 anos de Fundação de Várzea Grande e que na data de hoje comemora também os dois anos de administração da prefeita Lucimar Sacre de Campos, desde a posse em 8 de maio de 2015.

A quadra coberta poliesportiva era um antigo sonho da comunidade escolar e até mesmo dos moradores do bairro, que terão um ponto de lazer e entretenimento a partir de agora.

O investimento da unidade integra o ‘pacote’ de empreendimentos em educação que serão lançados e ou inaugurados nas próximas semanas e que somam R$ 4 milhões, recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação e do tesouro municipal.

A escola, como explica a diretora, Terezinha Correia nunca recebeu uma quadra coberta e isso sempre comprometeu as atividades escolares e extraclasses.

“São 384 alunos matriculados neste ano, na educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental e esta quadra vai proporcionar aos nossos alunos a ter práticas esportivas em um local seguro, adequado, e acima de tudo dentro do espaço escolar”.

Como pontuou a prefeita, educação e saúde são áreas mais que prioritárias em sua gestão. Nesses dois anos ela lembrou e compartilhou com os presentes que oito escolas foram reconstruídas após anos de total abandono e uma creche.

“Todas essas unidades estão em pleno funcionamento neste ano letivo de 2017. São espaços novos, refeitos, todos equipados e adaptados às reais necessidades de alunos e professores”.

A prefeita reforçou ainda que nesses dois anos, a parceria entre a prefeitura, governo do Estado e a Câmara Municipal, tem proporcionado um grande volume de obras e ações em educação, saúde, social e infraestrutura pela cidade.

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis disse que as quadras cobertas ampliam as atividades escolares e aumentam as possibilidades de inserção de práticas pedagógicas. “Um espaço amplo como esse que acabamos de inaugurar aumenta a interação social entre os alunos, possibilita maior intercâmbio entre a comunidade e a escola, sem falar nas possibilidades que se abrem ao ensino de uma forma mais lúdica a essas crianças”.

O secretário fez questão de dizer ainda que todas as quadras poliesportivas são destinadas não apenas às práticas esportivas como disciplina escolar, mas são espaços públicos abertos às comunidades, “que podem ser utilizados na aplicação de programa e ações culturais, curso de formação e qualificação profissional, serviços socioassistenciais, de ações de políticas de prevenção e inclusão social”.

O vereador Carlos Garcia, que na inauguração representou todos os vereadores presentes, ratificou que a transformação pela qual Várzea Grande está passando é fruto, além de uma gestão coesa e pautada no zelo pelo bem-estar da população e no zelo com recursos públicos, também da relação de confiança e harmônica entre os poderes.

“Há união e parceria pelo desenvolvimento de Várzea Grande. Nossa cidade já sofreu e temos muito por fazer por nossa cidade e estamos no caminho certo, com o alinhamento político, entre a Câmara e a Administração Municipal, trabalhamos em conjunto para melhorando da vida do várzeagrandense”, disse.

Tanto a prefeita, quanto o secretário pediram a ajuda da comunidade escolar e dos moradores do Pirinéu para conservação do bem público.

“Todos esses recursos direcionados à educação estão edificando na verdade uma nova educação em Várzea Grande, ampliando a sabedoria e a capacidade de aprendizagem de mais de 25 mil alunos”.

Nessa tarde, a prefeita Lucimar Sacre de Campos e o vice-prefeito José Aderson Hazama, lançam logo mais às 16h30 as obras da quadra poliesportiva da EMEB ‘Lenine de Campos Póvoas’, no bairro Parque das Estações.

Participaram da inauguração dessa manhã secretários municipais, moradores do Pirinéu, alunos, professores, profissionais da educação da unidade, vereadores e os netos da homenageada, representado por Edilson Baracat.