Feira Literária incentiva leitura e criatividade das crianças

LITERATURA

DA REDAÇÃO

A 2ª Festa Literária de Chapada dos Guimarães (FLIC), que ocorre nos dias 12 e 13 de maio, na Praça Dom Wunibaldo, contará com uma programação extensa para toda a família, e as crianças terão um espaço especial voltado para o incentivo à leitura, à criação e à imaginação.

Com o nome de Fliquinha, a programação infantil da segunda edição do evento tem início no sábado (13.05), com a Oficina de Incentivo à Leitura e Fabricação de Marca Página, de Micheli Sierra, às 9h30, com uma hora de duração.

Às 13h30, começa a Contação De Histórias, de Fernanda Marimon.

No período da tarde, o Grupo Teatro de Brinquedo realizará a oficina “Caixa De Sombra”, às 14h, na qual os participantes aprenderão a confeccionar caixas pretas e silhuetas de personagens para contarem suas próprias histórias.

“Queremos despertar nas crianças a honestidade artística que a técnica proporciona, fazendo com que elas enxerguem seus próprios espectros tecnicamente e possam criar suas próprias histórias”, explica Raquel Mützenberg, do Teatro de Brinquedo.

A partir de 18h, a Fliquinha recebe as Cantigas De Roda, com Weber Fraga.

Durante toda a Festa Literária, espaços de vivência estarão abertos para receber as famílias mato-grossenses, como a Árvore de Leitura, um espaço para os visitantes lerem, e a Árvore da Palavra, com produção de poemas acompanhados por Luciene Carvalho.

“Promover a interação de crianças e famílias com as diferentes formas de literatura é um dos objetivos da Festa Literária, estimulando a assiduidade no consumo e na criação de novas obras”, afirma a produtora Cybelle Bussiki.

Programação

Como parte do calendário oficial da programação cultural de Chapada dos Guimarães, a 2ª FLIC contará com estandes de livrarias e editoras de Mato Grosso e lançamentos de títulos literários mato-grossenses, nacionais e internacionais, oficinas e bate-papos com os escritores e críticos literários Sheyla Smanioto, Deborah Goldemberg, Cristina Campos, Santiago Santos, Regina Pereira, Marilia Beatriz Figueiredo Leite, Marta Cocco, Larissa Silva Freire Spinelli, Lorenzo Falcão e Adelia Mendonça de Deus.

O consagrado autor angolano Pepetela é o homenageado desta edição, e apresentará uma palestra especial no dia 12 de maio, às 19h, no Palco Principal do evento, tendo Angola e a literatura africana como eixo temático da II FLIC.

O escritor imortal Ivens Cuiabano Scaff, reconhecido poeta, cronista e autor de livros infantis, é o homenageado entre os escritores de Mato Grosso.

Realização

A segunda edição da Festa Literária de Chapada dos Guimarães é uma iniciativa do Instituto de Estudos Socioculturais (IESC) e do Instituto Cultural América (INCA), com a parceria e o apoio do editor mato-grossense, Ramon Carlini.

O Governo do Estado de Mato Grosso patrocina a iniciativa por meio da Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Lazer.

A Prefeitura Municipal e a Câmara de Chapada dos Guimarães, e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) são parceiros institucionais.

Mais informações pelos telefones (65) 3314-1450 / (65) 99614-9409.