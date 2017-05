Homem é preso com carro roubado e documento falso na Capital

SE DEU MAL

DA REDAÇÃO

Um homem acusado de falsificação de documento público e uso de documento falso foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na segunda-feira (08.05), em Cuiabá, durante investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva).

G.S.S., de 43 anos, foi surpreendido pelos investigadores de polícia em posse de um veículo Fox com restrição de roubo.

O automóvel foi localizado na residência do suspeito, no bairro São Gonçalo, na Capital.

As diligências iniciaram após denúncia sobre uma casa onde estaria um veículo de origem ilícita.

Com base nas informações, os investigadores se deslocaram até o endereço mencionado, onde foi verificado o carro Fox estacionado no quintal.

Em análise do ambiente, aparentemente não havia ninguém no interior do imóvel.

Em seguida, foram feitas as checagens e constatado que o veículo estava com notificação de roubo registrada no dia 05 de março.

Diante das suspeitas, os policiais civis realizaram campana no local, conseguido abordar o suspeito no momento em que chegou a residência.

Questionado, Gerson informou que o automóvel era de sua propriedade.

No entanto, ao apresentar o documento, acabou se confundido e entregado aos policiais um documento CRLV com o chassi do Fox, porém com placa diferente.

Ao perceber o erro, o suspeito tentou pegar de volta o documento e apresentou um segundo CRLV, sendo esse verificado também se tratar de origem ilícita, uma vez que a cédula era roubada/furtada do Ciretran de Jangada (80 km ao Norte).

Ainda durante buscas na casa do suspeito, foram apreendidas outras cédulas de CRLV e CRV de veículo com restrição de roubo//furto.

Após o flagrante, o preso foi conduzido à Derrfva, interrogado e autuado em flagrante pelos crimes de falsificação de documento publico e uso de documento falso.

O suspeito foi encaminhado para audiência de custódia no Fórum de Cuiabá.