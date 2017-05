Marido mata diarista a tiros na frente dos filhos

DA REDAÇÃO

A diarista T.O.S., 31 anos, foi morta com dois tiros, um no abdômen e outro na cabeça, no último domingo (07.05), em Terra Nova do Norte.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é o marido, de 37 anos, que está foragido.

O crime aconteceu na frente dos dois filhos da vítima, de 13 e 15 anos, durante uma discussão.