Quadrilha acusada de roubar empresa de celular é presa em Mato Grosso

EM JANGADA

DA REDAÇÃO

Uma quadrilha especializada em roubo e furtos foi desarticulada nesta segunda-feira (08.05), com a prisão de quatro suspeitos em Jangada (80 km ao Norte).

A ação resultou na apreensão de mais de R$ 30 mil em dinheiro, objetos de origem ilícita e vários materiais usados na prática dos crimes.

Os suspeitos, B.O.B.M., de 21 anos, J.O.A., de 25 anos, H.C.S. e J.C.G. foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação, associação criminosa e corrupção passiva.

O grupo criminoso também era investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (212 km ao Sul) pelo furto em empresa de celulares do município, ocorrido no dia 30 de abril, que causou mais de R$ 100 mil em prejuízo.

Na ocasião, os suspeitos arrombaram o depósito aos fundos da loja e subtraíram R$1,8 mil em dinheiro e mais de 70 aparelhos celulares de diferentes marcas.

O trabalho, realizado pelas equipes das Delegacias de Jangada , Delegacia de Rosário Oeste e Polícia Militar de Jangada, teve início após denúncia sobre duas pessoas em atitude suspeita na Rodovia BR 163/364.

Com a informação, policiais saíram em diligência conseguindo localizar os suspeitos próximos a um posto na Rodovia.

Ao perceberem a viatura da Polícia, os investigados tentaram fugir em direção a um matagal, mas acabaram detidos.

Na revista pessoal dos suspeitos, os policiais encontraram mais de R$ 23 mil em dinheiro.

Questionados, os detidos não souberam explicar a origem do dinheiro.

Durante as diligências, os policiais receberam a informação sobre mais duas pessoas na rodovia de acesso ao Distrito do Bauxi, com veiculo parado na estrada.

Segundo a Polícia, os quatro suspeitos estavam juntos quando o carro estragou e dois deles foram buscar ajuda em Jangada.

Com os suspeitos foi apreendido o restante do dinheiro, totalizando R$ 31.210,70 apreendidos, ferramentas utilizadas nos furtos de estabelecimentos comerciais, como pé de cabra, alicates de pressão, máscaras e luvas, além do carro e as roupas, reconhecidos como os mesmos utilizados no furto ocorrido em Sinop.

Os quatro suspeitos foram conduzidos a Delegacia de Jangada e no caminho ofereceram dinheiro aos policiais para serem liberados, caracterizando o crime de corrupção passiva.