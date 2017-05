AOS 83 ANOS

DA REDAÇÃO

O coronel aposentado e ex-secretário de Estado em Mato Grosso, Paulo Santa Rita Carvalho Athayde, de 83 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (8), após passar mal dentro de seu carro ao deixar uma farmácia em Campo Grande (MS), onde morava atualmente.

Paulo atuou como secretário de Estado de Segurança Pública na gestão do ex-governador Júlio Campos, entre os anos de 1983 e 1986. Com informações do Midianews.