Setas faz homenagem para servidoras nesta quinta-feira

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), por meio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, realiza, nesta quinta-feira (11.05), várias atividades voltadas para todas as servidoras, em comemoração ao Dia das Mães, que será celebrado no domingo (14.05).

A programação conta com palestras, apresentações e homenagens, com início a partir das 14 horas, no saguão principal da Secretaria.

O evento começa com a palestra “Mãe – um ser incomparável”, ministrada pelo gerente do setor de Saúde no Trabalho e Qualidade de Vida da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT), José Emílio.

Em seguida, serão realizadas apresentações de dança da servidora Léa Baracat, da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT).

O músico Márcio Mendes vai fazer uma apresentação com duas músicas ao toque de violão. O evento termina com uma confraternização entre as servidoras e leitura de mensagens aos presentes.

Qualidade de vida

Pensando na qualidade de vida de cada servidor, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas realiza em todas as datas comemorativas, eventos e homenagens especiais.

“Todos os eventos organizados pelo setor de Gestão de Pessoas visa à melhoria na qualidade de vida e o bem-estar no trabalho, por isso homenagens são realizadas para todos por meio de atividades”, lembrou a coordenadora, Michele Rosane Pedroso.