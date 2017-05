Torneio Leiteiro começa nesta quinta-feira em Vila Rica

31ª ANIVERSARIO

DA REDAÇÃO

Em comemoração ao 31º aniversário do município de Vila Rica (1.259 km a Nordeste de Cuiabá), começa, nesta quinta-feira (11.05), o 5º Torneio Leiteiro.

Com a participação de animais da raça girolanda, nas categorias vacas e novilhas, o evento ocorre no Parque de Exposições do Sindicato Rural.

As competições serão realizadas três vezes ao dia, com a ordenha nos períodos matutino, vespertino e noturno.

A expectativa é que mais de 10 mil pessoas participem das comemorações, que ocorrem até o dia 14 de maio.

Na sexta-feira (12.05), a programação começa a partir das 5 horas, com a ordenha das vacas e o dia segue com rodada de palestras sobre melhoramento animal, inseminação artificial e o plantio de seringueira no município.

O Torneio Leiteiro faz parte do calendário de festas do município e já se tornou um importante instrumento para o intercâmbio de informações entre os produtores.

O técnico agropecuário da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), Alisson Fernando Rubio, informa que os técnicos da empresa serão responsáveis pela fiscalização da ordenha.

No torneio leiteiro e 2016, o pecuarista Ananias Correa, com animal inscrito na categoria vaca, venceu o torneio com a produção de 34,5 quilos de leite por dia.

O produtor Manoel Didora ganhou com o animal na categoria novilha, produzindo 24 quilos de leite por dia.

O técnico Alisson explica que a média de produção do último torneio foi de 290 quilos de leite por dia com duas ordenhas.

Ele acredita que esse ano a expectativa é aumentar a produção em 20%.

Com uma produção de 38 mil litros de leite por dia, o município possui um plantel de 16 mil vacas.

O sistema de criação de bovinos utilizado é o extensivo, ou seja, o animal recebe pouca ração e utiliza mais a pastagem como alimentação.

Conforme Alisson, o torneio identifica animais com potencial produtivo, divulga novas tecnologias, permite ampliar a bacia leiteira e maior integração dos produtores de leite.

O evento é promovido pela Prefeitura de Vila Rica, por meio da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer, em parceria com o Sindicato Rural e apoio do comércio local.

Durante os quatro dias, os visitantes vão contar com uma programação artística, esportiva, cultural e agropecuária.