Trecho da Avenida Historiador Rubens de Mendonça recebe serviço de recapeamento

INFRAESTRUTURA

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá segue trabalhando para melhorar a infraestrutura da Capital mato-grossense.

Após ter iniciado no último dia 27 de abril, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, os serviços de frisagem e recapeamento na Avenida Fernando Corrêa da Costa, outra grande via do município começa a passar pelo mesmo processo.

Trata-se da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), que desde a última semana tem recebido a obra.

Ao todo são dois quilômetros de recapeamento contemplando ambos os lados da avenida, no trecho que inicia na 13ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro até a altura da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

A empresa HL Construtora Ltda é quem está responsável pela execução do serviço e tem feito o recapeamento de uma faixa por vez.

A medida visa garantir que, mesmo com a obra em andamento, o fluxo do trânsito flua sem maiores prejuízos.

A obra é fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que disponibilizou o recurso na ordem de R$ 4 milhões.

Segundo o secretário de Obras Públicas, Vanderlucio Rodrigues, a pavimentação é mais um importante passo que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro dá em seu projeto de melhoria da malha viária da Capital.

“Essa é uma das mais tradicionais avenidas da nossa cidade e merece um cuidado especial. Além disso, o fluxo de veículos que passam por aqui diariamente é enorme e isso torna esse trabalho ainda mais fundamental, pois o asfalto recuperado deve garantir uma maior segurança para quem trafega pela via”, comentou.

O secretário destaca ainda outros projetos que a pasta tem colocado em prática e que devem trazer grande melhoria para a população cuiabana.

Como exemplo ele cita o programa “Minha Rua Asfaltada”, que tem como meta inicial alcançar 115 quilômetros de asfaltamento em diversos bairros, e o “Bom Caminho”, que consiste na manutenção e conservação de estradas vicinais da zona rural.

“Todos esses projetos são de extrema importância para o município e estamos realizando sempre pensando no bem-estar do cidadão cuiabano. Nossa gestão é uma gestão que olha pra frente e olhar para frente significa trabalhar sem medir esforços para garantir o desenvolvimento da cidade”, pontuou Vanderlúcio.