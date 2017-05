Comissão investiga se TCE recebeu propina para aprovar contas de 2014

SILVAL BARBOSA

Os conselheiros substitutos do Tribunal de Contas do Estado, Moisés Maciel e Luiz Carlos Azevedo Costa, fizeram parte de uma Comissão que investigou um denúncia feita pelo ex-presidente do Instituto de Terras do Estado, Afonso Dalberto, da gestão Silval Barbosa (PMDB), ao Ministério Público do Estado onde ele informou que o ex-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf, teria lhe dito que os valores alusivos ao pagamento da indenização pela desapropriação da área aonde se situa o bairro Renascer, em Cuiabá, para uma empresa seria fonte de desvio de recursos públicos e seriam utilizados como pagamento de propina para o Tribunal de Contas do Estado para aprovar as contas de Silval Barbosa, exercício 2014.

A investigação, que começou no dia 26 de outubro de 2016 com prazo de 45 dias para sua conclusão, foi em cima de uma denúncia anônima envolvendo o TCE e os seus membros.

No dia 13 de dezembro de 2016, a Comissão de Instrução Sumária procedeu a entrega de relatório preliminar propondo o arquivamento do processo em relação a alguns dos fatos narrados na denúncia.

Mesmo assim, a Comissão pediu mais 45 dias de prazo para focar nas denúncias reportadas pelo ex-presidente do Intermat.

A Comissão encerrou as investigações em 16 de janeiro de 2017 com a entrega de relatório conclusivo sugerindo o arquivamento dos autos por não haver elementos fáticos e documentais suficientes para caracterizar das condutas ilícitas atribuídas aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado.

O relatório da investigação foi encaminhado aos Ministérios Públicos Federal e Estadual.

Os autos do processo são formados por 6.211 folhas, divididas em 14 volumes.

Para a instrução foram expedidas 15 comunicações internas – expediente de comunicação oficial no âmbito do TCE/MT, bem como emitiu-se 26 ofícios à autoridades de todas as esferas do Poder Público.

A investigação também compartilhou informações da ação penal decorrente da Operação Seven, que tramita na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, e de procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual com o propósito de investigar a desapropriação da área pública onde atualmente se encontra o bairro Renascer, em Cuiabá.

A prova oral consistiu na oitiva de 23 pessoas, dentre elas conselheiros do TCE, servidores públicos, empresários e ex-secretários de Estado, sendo dois presos no Centro de Custódia de Cuiabá.