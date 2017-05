Dema e Sema flagram desmatamento em área de preservação

MEIO AMBIENTE

Duas pessoas acusadas de atuar em crimes contra o meio ambiente foram detidas nesta terça-feira (09.05), em uma propriedade rural na estrada do Manso, considerada Área de Preservação Ambiental, e resultou na apreensão de maquinários, armas de fogo e munições.

As prisões do caseiro, A.L.A., e do tratorista, C.V.C.J., ocorreram após denúncia de desmatamento em uma chácara, na estrada de acesso a região do Lago do Manso, no km 25 a margem esquerda.

O proprietário da chácara não estava no local no momento da ação, e foi identificado como o dono de uma empresa de autopeças da Capital.

Na propriedade, foram encontrados dois tratores tipo escavadeira hidráulica e um trator tipo patrola motoniveladora.

Foi constatada a degradação da mata e também o fechamento de um córrego, para o abastecimento de três tanques de peixe, que estão sendo construídos no local.

Questionado, o tratorista informou que estava trabalhando na propriedade há cerca de 15 dias.

O caseiro, que trabalha na chácara há cinco meses, inicialmente negou que houvesse armas no local, porém durante buscas dentro da casa, os policiais encontraram uma espingarda calibre 20, com numeração de difícil identificação, uma carabina calibre 44 sem identificação, 11 munições intactas, sendo cinco calibre 20 e seis calibre 44, além de uma motosserra.

Ainda durante os trabalhos no local, foi encontrado um veado mantido em cativeiro, que estava no quintal da propriedade, cercado por uma tela.

Após todos os procedimentos, os dois suspeitos foram conduzidos à Dema, onde foi lavrado o flagrante.