Deputado de MT sugere cassação de colegas que faltarem a 30% das sessões

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) anunciou que poderá propor a cassação do parlamentar que tiver mais de 30% de faltas em sessões do Legislativo Estadual. A medida poderá ser incluída pelo deputado por meio de emenda ao projeto de Lei que trata sobre desconto salarial para os parlamentares que faltarem ao plenário da Casa de Leis. A votação do item foi suspensa nesta quarta-feira (10), após pedido de vistas do deputado Gilmar Fabris (PSD).

O projeto de Lei apresentado por Oscar Bezerra propõe o desconto de um trinta avos do salário do parlamentar a cada sessão que faltar. O corte salarial, em caso de aprovação do projeto, será de, aproximadamente, R$ 833 por cada ausência. A proposta havia sido apresentada por Bezerra em maio de 2015, porém nunca chegou a ser votada. Em março deste ano, o parlamentar pediu a reconstituição do projeto, que agora deve passar por apreciação. A informação é do Folhamax.