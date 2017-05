Programa garante água tratada a mais de 16 mil pessoas em MT

ÁGUA FÁCIL

O programa Água Fácil, que levará água tratada a mais de 16 mil pessoas no interior de Mato Grosso, foi lançado oficialmente nesta terça-feira (09.05) durante a programação de aniversário de 269 anos de Mato Grosso.

O governador do Estado, Pedro Taques, e a secretária de Estado das Cidades, Juliana Ferrari, assinaram as ordens de serviço durante cerimônia no auditório Ponce de Arruda, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

O evento contou com a presença de deputados, prefeitos e representantes de comunidades beneficiadas.

O Água Fácil prevê a instalação dos chamados Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) em 40 comunidades rurais e urbanas de pequenos municípios mato-grossenses. O investimento projetado para as obras é de quase R$ 5 milhões.

Segundo o governador Pedro Taques, o programa vem para auxiliar os municípios na tarefa de garantir água à população de localidades menores e com mais carência de infraestrutura, principalmente em uma época de crise econômica.

“Água significa qualidade de vida. Água significa que o cidadão terá mais dignidade porque não vai ter doença. Nós estamos juntos com os municípios nesse importante projeto e vamos alarga-lo para outras cidades do nosso Estado”, garantiu ele, dizendo aos prefeitos presentes no evento que nenhum mato-grossense será deixado para trás no seu governo.

“Quero dizer aos prefeitos que estamos juntos para enfrentar a crise”, complementou.

A secretária de Estado das Cidades, Juliana Ferrari, explicou que o projeto Água Fácil começou após a identificação de um déficit no abastecimento de água em pequenas comunidades rurais e urbanas de municípios menores durante a implantação dos Planos de Saneamento em 108 cidades do Estado.

Programa este desenvolvido pela Secid em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

“Nesse trabalho foi diagnosticado que o sistema regular de abastecimento de água não chega a muitas comunidades. Então, nessa primeira etapa do programa, estamos contemplando as localidades mais necessitadas, mas vamos amplia-lo porque é uma das prioridades da Secid”, destacou ela.

O deputado Wilson Santos, que comandou a pasta das Cidades e também participou do evento, ressaltou a importância da implantação dos sistemas simplificados, pelo fato da água ser um dos principais insumos para que o indivíduo tenha uma vida digna.

“Essa é uma obra que pode até parecer barata, mas é uma obra significativa, pois água significa vida. Quero pedir aos prefeitos que estão recebendo esse benefício que possa estender a distribuição do produto até as chácaras, as residências das pessoas, dentro do limite do orçamento de cada um”, ponderou o parlamentar, dizendo que o Governo vai continuar expandindo a ação.

O deputado estadual Dr. Leonardo, o qual destinou emendas para obras nesse quesito, destacou que é significativo o investimento em abastecimento de água nas 40 comunidades.

“Posso dizer, como médico, que além de água tratada às pessoas esse programa vai levar dignidade. Porque não importa a comunidade onde estejam, rural ou urbana, todos precisam ter dignidade. Esse governo está resgatando isso. Água é saúde. Quantas doenças esse programa vai evitar? Doenças causadas pelas águas, vermes, parasitores, diarreia e tantas outras que são até fatais. Por isso, o programa é mais importante do que se possa imaginar”, concluiu ele.

Além dessas autoridades, estiveram presentes no lançamento os prefeitos de Cáceres, Francis Maris Cruz; de Chapada dos Guimarães, Thelma de Oliveira; de Comodoro, Jeferson Ferreira Gomes; de Conquista D’ Oeste, Mária Lucia; de Curvelândia, Sidnei Custódio da Silva, de Dom Aquino, Josair Jeremias Lopes; de Glória D’ Oeste, Paulo Remédio; de Jucimeira, Moises dos Santos; de Jaciara, Sandra Nogueira; de Nossa Senhora do Livramento, Joemi Almeida, de Porto Esperidião, Martins Dias Oliveira; de Nova Lacerda, Uilson Jose da Silva; e de Rio Branco, Antonio Xavier de Araújo.

Água Fácil

Segundo informações da Superintendência de Saneamento da Secid, os sistemas de abastecimento atingirão as 40 comunidades na primeira etapa.

As localidades atendidas têm cerca de 100 famílias cada uma e estão situadas em 12 municípios mato-grossenses.

As obras serão tocadas pelas empresas Geopoços Hidroconstruções e Água Viva Poços Artesianos, com a aplicação de R$ 4,98 milhões.

Além desse conjunto de sistemas que vão ser implantados, a Secid conta com outras 20 obras de abastecimento de água em execução.

Somadas, são 60 comunidades beneficiadas com sistema de acesso à água potável, ultrapassando 20 mil pessoas atendidas, em mais de 20 municípios.

O investimento total ultrapassa R$ 8 milhões.

As obras contempladas no Água Fácil estão divididas em cinco lotes. Quatro deles têm prazo máximo de oito meses por conter mais de 90% dos poços. O quinto lote deve ser implementado em três meses.

Entre os municípios na lista dessa fase estão Rio Branco, Curvelândia, Cáceres, Comodoro, Nova Lacerda, Conquista D’ Oeste, Mirassol D’ Oeste, Glória D’ Oeste, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Nossa Senhora do Livramento.

Os trabalhos terão início pela comunidade PA Pingo de Ouro, no município de Rio Branco, distante 339 km de Cuiabá.

Até agora, outras 45 comunidades mato-grossenses, espalhadas em 25 municípios já solicitaram à Secid a instalação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água em suas comunidades. O investimento projetado é de R$ 6,151 milhões.

Simples e eficaz

O Sistema Simplificado de Abastecimento de Água trata-se de uma pequena central de captação, tratamento e fornecimento de água, voltada a atender localidades rurais que não estão interligadas nas redes de abastecimento dos municípios.

Nesse processo, a água é retirada de um manancial subterrâneo como, por exemplo, um poço. Posteriormente passa por tratamento, por meio de cloração, e ao final é levada à população meio de torneiras (bicas).