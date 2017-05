'CASTELO DE AREIA'

O juiz Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, da 14ª Vara Criminal marcou para o dia 07 de junho deste ano, os interrogatórios, em audiência de instrução e julgamento, em decorrência da Operação Castelo de Areia, do empresário Walter Magalhães Dias Júnior, presidente do Grupo Soy e a sua esposa, Shirlei Aparecida Matsuoka Arrabal, a partir das 13h30 no Fórum Criminal de Cuiabá.

Walter é acusado de chefiar uma organização criminosa especializada em crimes de estelionato.

Conforme investigação do Grupo de Combate ao Crime Organizado – GCCO, o bando atuava em todo o estado de Mato Grosso, aplicando várias formas de golpes. Somente um cliente teve prejuízos de R$ 50 milhões.

Além de Walter, são acusados de participar de golpes o ex-vereador João Emanuel Moreira Lima; o juiz aposentado Irênio Lima Fernandes, o filho dele, Lázaro Roberto Moreira Lima e outras quatro pessoas.

Walter já havia conseguido a liberdade em novembro do ano passado, mas acabou não deixando a prisão por causa de uma propriedade que colocou como fiança, que seria uma fazenda.

Shirlei, que também é suspeita de fazer parte do grupo criminoso, foi presa e teve a prisão revogada pela Justiça.

Ela está proibida de ter contato com outros suspeitos do grupo, menos o marido.

OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA

A operação Castelo de Areia, deflagrada no dia 26 de agosto do ano passado, levou a prisão de cinco membros da organização criminosa que lucrou mais de R$ 50 milhões, por meio de crimes de estelionatos operados pela empresa Soy Group, com sedes em Cuiabá e Várzea Grande. Os suspeitos respondem por crimes de estelionatos e organização criminosa.

Além de João Emanuel foram denunciados o advogado Lázaro Roberto Moreira Lima e o juiz aposentado Irênio Lima Fernandes; os empresários Walter Dias Magalhães Junior, Shirlei Aparecida Matsouka Arrabal e mais três pessoas.

As investigações da Polícia Civil iniciaram com denúncias recebidas pela Delegacia Regional de Cuiabá e na Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), unidade que preside o inquérito policial.

O número de vítimas da organização criminosa ultrapassa mais de 20 pessoas, sendo que algumas ainda estão procurando a Polícia Civil para denunciar o grupo. Foram identificadas vítimas no Estado de Mato Grosso, Ceará e Bahia.

Um novo inquérito policial foi instaurado, dentro da segunda fase da investigação, e já estima prejuízo de mais R$ 1 milhão.