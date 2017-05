Mato Grosso precisa de 10 mil doadores de medula óssea

DA REDAÇÃO

Em Mato Grosso existem aproximadamente 38 mil doadores de medula óssea cadastrados no REDOME – Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, mas ainda são necessários outros 10 mil doadores para ampliar e diversificar o acesso ao banco de dados e garantir assim uma chance maior de salvar vidas.

Quem está no cadastro e mudou de endereço ou de contato telefônico, precisa atualizar os seus dados cadastrais, para manter-se ativo no REDOME.

Para ser doador de medula óssea é preciso ter entre 18 anos e 55 anos de idade, porém quanto mais jovem maior o tempo de permanência no banco nacional de doadores, destacou a assessora de direção do Hemocentro de Cuiabá, Cleoni Silvana Kruger.

“Por essa razão é que precisamos realizar a campanha de chamamento de novos doadores, todos os anos, para manter o cadastro ativo por mais tempo”.

O Hemocentro juntamente com a Assembleia Legislativa e a Câmara de vereadores da capital promovem neste mês audiências públicas para sensibilizar a população em geral sobre a necessidade e importância de ser um doador de medula óssea.

A programação será desenvolvida no período de 22 a 28 de maio e prevê ainda a realização de campanha publicitária para atingir um universo maior de possíveis doadores.

Além desses eventos, o Hemocentro preparou um espaço específico para atender aos doadores de medula, na unidade de Captação de Doadores, na Rua 13 de Junho, 1055 – Porto – Cuiabá, que funciona segunda à sexta-feira, das 07h às 17h30, e na unidade de coleta do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, na Rua General Vale, 182, bairro Bandeirantes, de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h.

Não há custos financeiros e nem risco de saúde para o doador de medula óssea.

A secretaria de Saúde do Estado está providenciando o credenciamento no REDOME de 16 unidades de saúde no interior, junto ao INCA – Instituto Nacional do Câncer, para ampliar o acesso do doador ao banco do REDOME.

“Precisamos ampliar a representatividade de doadores, especialmente entre os quilombolas e indígenas, e aumentar a chance de vida para os receptores que precisam da medula óssea e que estão na fila de espera.”, ressaltou Cleoni Silvana Kruger.

Em Mato Grosso existe a lei estadual 9.807/12, de autoria do deputado estadual Ondanir Bortolini, que institui a Semana Estadual da importância da Conscientização da Doação de Medula Óssea, no período de 22 a 28 de maio.

A medula óssea é constituída por um tecido esponjoso mole localizado no interior dos ossos longos. É nela que o organismo produz praticamente todas as células do sangue: glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas.

Os principais beneficiados com o transplante são os pacientes com leucemia; linfomas e doenças autoimunes.

Serviço:

O quê: Campanha de Doação de Medula Óssea

Dia: 10 de maio

Horário: 14 horas

Local: Hemocentro – unidade da Rua 13 de Junho, centro de Cuiabá.