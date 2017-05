Projeto Forças no Esporte tem atividades retomadas

EXTENSÃO

DA REDAÇÃO

Universidade do Estado de Mato Grosso e o 2º Batalhão de Fronteira (B-Fron General José Miguel Lanza) retomaram nesta semana o projeto de extensão Forças no Esporte (Profesp).

A aula inaugural, ocorrida nesta segunda-feira (08) contou com a presença de pais, alunos que serão atendidos neste ano, diretores da escola Esperidião Marques, acadêmicos da Unemat, professor coordenador de Educação Física e comandante do Exército, tenente coronel Ricardo Kleber Lopes Coelho.

O Profesp atende 100 crianças da Escola Esperidião Marques que vivem em condições de vulnerabilidade social. O projeto é uma extensão do Programa do Governo Federal, o Segundo Tempo e em Cáceres tem a coordenação do Núcleo do Profesp o 1º tenente Pablo Henrique Sousa Santos.

Neste ano, a metodologia do projeto mudou e terá foco no Segundo Tempo, possibilitando aulas de reforço escolar, cidadania, palestras orientativas sobre saúde, meio ambiente e também continuará voltado para a iniciação esportiva e o descobrimento de novos atletas.

O comandante do 2º B-Fron lembrou para o pais a importância social do Profesp e disse que seu desejo é fortalecer a atuação no município e estabelecer parcerias com outras instituições para que os alunos atendidos a medida que forem deixando o projeto sejam integrados a novas projetos como primeiro emprego.

“Com um trabalho continuo será possível identificar talentos efetivos, vamos trabalhar de modo a formar bons cidadãos. Nós entendemos que essa é uma oportunidade de contribuir com a sociedade ”, afirma o comandante.

A proposta do Profesp local é que a criança entre no projeto com cerca de 8 anos e saia aos 14 anos, e fique todo este período sendo assistido no projeto que é desenvolvido por meio de convênio com a Unemat.

A expectativa é que a cada ano cerca de 25 novos alunos sejam admitidos no projeto com a saída dos alunos que atingem a idade limite.

O professor coordenador de Educação Física do Profesp, Francisco Gonçalves de Assis Neto, explica que nesta primeira semana de atividade estão sendo realizadas as inspeções de saúde dos 100 alunos participantes.

Eles passam por entrevista e consulta com os médicos do Exército Brasileiro com vistas a realização de testes de aptidão física para a saúde e também para desempenho esportivo e entrevistas com medidas da dimensão corporal.

Ele explica que esse momento é fundamental para que a equipe (professores, bolsistas e pessoal de apoio) possam realizam o planejamento das atividades para o ano de 2017.

Em Cáceres, o Profesp funciona no turno vespertino, das 13h30 às 17 horas e todas as crianças recebem lanche e jantar, além de uniformes e tênis.

As atividades do projeto consistem em orientação pedagógica, iniciação em diversas modalidades esportivas, palestras e cursos sobre temas variados, que vão desde qualidade de vida, saúde, hábitos alimentares, conscientização ambiental, orientações cívicas e ordem unida, iniciação musical, entre outros.