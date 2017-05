Seis pessoas são presas em Peixoto de Azevedo com arma de fogo

OPERAÇÃO BAIRRO SEGURO

DA REDAÇÃO

Seis pessoas foram presas em flagrante na operação integrada no Bairro Seguro realizada no município de Peixoto de Azevedo, na última semana.

Na ação conjunta, 711 pessoas e 101 veículos foram checados pelos profissionais da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros e agentes do Conselho Tutelar e de Trânsito.

Os trabalhos resultaram na prisão de seis pessoas em flagrante e na apreensão de dois veículos, cinco munições, duas porções de pasta base, uma arma de fogo e uma balança de precisão.

Além disso, 15 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros e lavrados 15 Autos de Infrações de Trânsito.

A operação iniciou no dia 04 e seguiu até 07 de maio. Nos quatro dias de ação foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão na região.

Além disso, os profissionais realizaram ainda patrulhamentos, checagens a pessoa e veículo, blitzes, barreiras, entre outras atividades preventivas e repressivas.

A ação conjunta contou com a participação de 75 profissionais da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil, além do Corpo de Bombeiros e agentes do Conselho Tutelar e de Trânsito.