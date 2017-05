Setas realiza mais de cinco mil atendimentos em quatro meses

AÇÃO SOCIAL

DA REDAÇÃO

Possibilidade para usufruir de serviços públicos e estéticos de graça e pertinho de casa.

Esta é a proposta do programa Ações Integradas de Cidadania, realizado pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), com foco no atendimento ao público vulnerável.

Somente nos primeiros quatro meses de 2017, servidores e parceiros do órgão realizaram atenderam 5.358 pessoas.

Além de várias regiões de Cuiabá, as ações beneficiaram comunidades nos municípios de Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger, São Pedro da Cipa, Poconé, e Campo Novo do Parecis.

Entre os serviços disponibilizados, estão emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, declaração de hipossuficiência, fotos 3×4, fotocópias, plastificação de documentos, entre outros.

“Nos aproximamos de quem não possui condições de fazê-lo, a Setas está por um dia naquela localidade, trabalhando para garantir o acesso aos direitos básicos de cidadania aos mato-grossenses em situação de vulnerabilidade social. Entre os serviços mais solicitados, está a documentação, já que muitos cidadãos ainda não possuem sequer registro de nascimento ou certidão de casamento”, afirma o titular da Setas, Max Russi.

Os cinco mil atendimentos incluem a solicitação de 157 certidões de nascimento, casamento e óbito, 133 solicitações de 1ª e 2ª via de CPF, formação de 60 pessoas e oficinas de artesanato e 821 atendimentos estéticos realizados pela Escola Galvan de Cabeleireiros.

Esses números não incluem as três Caravanas da Transformação realizadas este ano e que contam com a coordenação da Setas nos serviços de cidadania.

Nas três edições, em Jaciara, São José dos Quatro Marcos e Porto Alegre do Norte, foram mais de 12 mil atendimentos realizados por servidores da Setas, parceiros e voluntários.

O superintendente de Cidadania da Setas, Juliano Rabelo, comenta que “pode parecer pouco no universo de pessoas que temos no Estado. Mas para quem está na ponta, mora em assentamento, por exemplo, e não possui tempo ou condições financeiras de locomoção para solicitar os serviços, essa ação leva dignidade e transforma a vida”.

Confira a agenda das ações em maio:

12.05 – Santo Antônio de Leverger – 8h às 16h

13.05 – Arvente – 8h às 16h

13.05 – Campo Novo do Parecis – 13h às 17h

20.05 – Jardim Vitoria – 9h às 17h

25, 26 e 27.05 – Vila Bela – Chiquitanos – período Integral

27.05 – Bairro Marajoara, em Várzea Grande – 8h às 17h