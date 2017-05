Veículo de jornalista que seria levado para o Paraguai é recuperado

NESTA QUARTA-FEIRA (10)

DA REDAÇÃO

Um veículo roubado que tinha como destino o Paraguai foi recuperado, realizada na manhã desta quarta-feira (10.05), no bairro Pedra 90, em Cuiabá.

Um casal que guardava o automóvel foi preso na ação.

O veículo Hyundai HB-20 foi roubado no dia 04 de maio, durante o assalto na casa de uma jornalista, no bairro Carumbé, na Capital.

Na ocasião, dois jovens invadiram a casa, em que estava a mãe e a filha da jornalista, e subtraíram o veículo.

Assim que foi acionada do crime, a equipe da Derrfva iniciou as investigações, chegando a informação de que o carro seria encaminhado ao Paraguai e identificando o suspeito responsável por levar o veículo.

Com as informações, os policiais iniciaram as diligências nas proximidades do bairro Pedra 90 e na terça-feira (09), houve uma perseguição em buscas do investigado, que conseguiu escapar da Polícia.

Durante toda madrugada, a equipe da Derrfva realizou monitoramento na região com objetivo de encontrar o veículo, porém sem êxito.

Na manhã desta quarta-feira (10), com apoio do Ciopaer, o carro foi localizado no interior de uma residência.

O veículo estava com placa, chassi e vidros adulterados, pronto para ser encaminhado para outro país.

O casal, E.V.A.C., 31, e R.A.S., 38, responsável pela guarda do carro foi encaminhado a delegacia e autuado em flagrante pelo crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos.

De acordo com o delegado, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, a Derrfva dará continuidade as diligências para prender o responsável por levar o veículo para o Paraguai, assim como identificar os autores do roubo.

“Temos informações de que os envolvidos fazem parte de um grupo criminoso muito bem organizado, envolvido com o roubo de veículos na região metropolitana, que atua com ordens que partem de dentro de presídios”, destacou o delegado.