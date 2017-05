CARGA DE SOJA

DA REDAÇÃO

Uma quadrilha envolvida no roubo de uma carga de soja foi desarticulada em ação realizada na quarta-feira (10.05), nas cidades de Guiratinga e Alto Garças.

O trabalho integrado resultou na prisão de 5 pessoas em flagrante, na recuperação da carreta bitrem utilizada para transporte da carga e na apreensão de armas e munições.

Na ação foram presos, o motorista responsável pelo transporte da carga, J.V.F., de 35 anos, o batedor responsável pelo monitoramento do caminhão, A.F.S., de 44 anos, o agenciador do produto, S.R.K., de 32 anos, e o comprador da carga, J.M.P., de 42 anos.

A proprietária da fazenda em que a carga foi descarregada, M.F.S.K., de 45 anos, também foi presa em flagrante e responderá pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições.

A ação teve início após as forças de segurança serem informadas de que um caminhão carregado de soja, roubado na terça-feira (09) na região de Jaciara, era monitorado e estava seguindo sentido a cidade de Guiratinga.

Diante das informações, os policiais seguiram para a MT-110, conseguindo localizar a carreta 113, conduzida pelo suspeitos.

Questionado, o motorista disse que foi contratado para conduzidor o caminhão até a Fazenda Central II e descarregar a soja.

De lá, ele deveria seguir para Guiratinga, onde uma pessoa que estava monitorando o veículo iria buscá-lo.

Logo em seguida, os policiais realizaram a abordagem do suspeito A., que estava em um veículo Ágile, preto e confirmou que veio até a cidade para o motorista do caminhão e que posteriormente, receberia de S. a quantia de R$ 1,2 mil pelo serviço.

Em continuidade as diligências, os policiais seguiram até a fazenda em que foi descarregada a soja, onde foram recebidos pela dona da propriedade.

No primeiro momento, a proprietária negou que os grãos foram descarregados no local, porém após ser informada de que um caminhão com as mesmas características do mencionado foi desabastecido no armazém, ela confirmou que a carga seria guardada na fazenda a pedido do suspeito J..

Com a autorização da proprietária, os policiais realizaram buscas na casa da fazenda, onde encontraram duas espingardas, sendo uma calibre 22, e a outra uma carabina calibre 38, e 09 munições calibre 38 e 45 munições calibre 22.

Diante da situação, a dona da propriedade foi conduzida por posse ilegal de arma de fogo e munições.

Prosseguindo com as investigações, os policiais seguiram até o município de Alto Garças, em buscas pelos suspeitos S. e J..

Quando localizado, J. disse aos policiais que comprou a soja de S., desconhecendo o fato de que era produto de roubo.

Logo em seguida, S. também foi localizado e detido.

Os cinco envolvidos com a receptação da soja foram conduzidos a Delegacia de Guiratinga, onde foram ouvidos pelo delegado E.A.T.P..

O motorista e o batedor do caminhão foram autuados em flagrante pelos crimes de foram de receptação e associação criminosa.

O agenciador e o comprador da carga responderão por receptação qualificada e associação criminosa.