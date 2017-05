CARTAS DE CRÉDITO

MATO GROSSO MAIS

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALMT), deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), oficializou no Diário Oficial Eletrônico da ALMT a nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Cartas de Crédito do Ministério Público de Mato Grosso.

O deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) foi oficializado como presidente da CPI, tendo como titulares os deputados Leonardo Albuquerque, como relator, Mauro Savi (PSB), Dilmar Dal’Bosco (DEM) e Gilmar Fabris (PSD).

Já os suplentes são Guilherme Maluf (PSDB), Wagner Ramos (PR) , Wancley Carvalho (PV), Sebastião Rezende (PSC) e Baiano Filho (PSDB).

A Assembléia Legislativa criou a Comissão Parlamentar de Inquérito, a quarta do Parlamento Estadual, no dia 17 de novembro para investigar possíveis irregularidades na emissão e pagamentos de cartas de créditos, no valor de R$ 7,9 milhões, a 47 membros do Ministério Público Estadual (MPE).

O ato da criação da CPI só foi publicado no dia 26 de novembro de 2015, com o número 057/2015.

A instalação da comissão teve apoio de 23 deputados. Zeca Viana (PDT) não assinou o requerimento.

A decisão de se instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito contra o MPE foi decidida na após o depoimento do ex-secretário de Estado, Eder Moraes, à CPI das Obras da Copa.

Eder encaminhou documentação aos deputados citando haver irregularidades no processo de emissão das cartas de crédito do Ministério Público do Estado.

No dia seguinte da oitiva de Eder, o presidente da Assembleia Legislativa à época, Guilherme Maluf (PSDB), apresentou requerimento em que solicitou ao Ministério Público Estadual (MPE), todos os documentos relacionados à emissão de cartas de crédito do órgão.

Outro requerimento apresentado por Maluf e encaminhado ao então presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Waldir Teis, buscando informações se os técnicos da corte de contas promoveram análise em relação à expedição de cartas de crédito do MPE, e se sim, solicitou cópia.

O início dos trabalhos da CPI começou no dia 18 de fevereiro de 2016. No mesmo ano, os trabalhos da Comissão foram suspensos em virtude das eleições municipais de outubro.

A CPI já realizou 10 reuniões ordinárias abertas e outras três fechadas e contou com a aprovação de 17 requerimentos.