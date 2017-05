Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado será homenageado com títulos de cidadania

VÁRZEA GRANDE

DA REDAÇÃO

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Antonio Joaquim, será homenageado pela Câmara Municipal de Várzea Grande com a entrega de Título de Cidadão Varzeagrandense.

A honraria foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares da cidade, atendendo projeto apresentado pelo vereador Rodrigo Coelho (PTB).

A entrega do título de cidadania será realizada no dia 11 de maio, em meio às comemorações do Jubileu dos 150 anos de fundação da cidade de Várzea Grande. A sessão solene começará às 19h, no Plenário de Deliberações da Câmara Municipal.