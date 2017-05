Ex-secretário de Segurança denunciou PM de MT por fazer escutas clandestinas

DENÚNCIA ANÔNIMA

MATO GROSSO MAIS

O Governo do Estado emitiu nota pública nesta quinta-feira (11) para comunicar a saída do secretário da Casa Civil, Paulo Taques.

De acordo com a informação do Gabinete de Comunicação do Estado, Paulo Taques volta à vida privada aonde atua como advogado, voltando a ter como cliente o próprio Pedro Taques (PSDB).

Entre os processos que Paulo Taques vai atuar está uma investigação em curso na Procuradoria Geral da República sobre denúncia feita pelo ex-secretário de Segurança Pública do Estado, promotor Mauro Zaque, e seu adjunto, Fábio Galindo, sobre eventual existência de interceptações telefônicas clandestinas no âmbito da Polícia Militar.

A denúncia, supostamente recebida por eles anonimamente, foi feita pelo ex-secretário ao governador em outubro de 2015.

Ato contínuo, o governador remeteu o caso ao Ministério Público Estadual, por meio do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) para investigação.

No mesmo mês de outubro de 2015, porém, o Gaeco fez a Promoção do Arquivamento das investigações por insuficiência de evidências do denunciado.

“Não verifico qualquer outro elemento que justifique falar-se em interceptação telefônica clandestina, razão pela qual determino o arquivo do PRO, com as respectivas baixas…”, escreveu o então coordenador do Gaeco Marco Aurélio de Castro, em 27 de outubro de 2015.

O caso, hoje, todavia, encontra-se sob apreciação da Procuradoria Geral da República, uma vez que a mesma denúncia fora encaminhada para lá.