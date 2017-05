Inaugurada primeira escolinha de futsal para crianças e adolescentes

EM CUIABÁ

DA REDAÇÃO

Idealizada pelo um dos maiores nomes da história do Futsal Brasileiro, e conhecido pelos inúmeros títulos obtidos como treinador em Mato Grosso, Sérgio Mineiro, inaugura escolinha especializada em futsal para crianças e adolescentes em Cuiabá.

A proposta promete ser uma combinação perfeita entre o time que está no Coração Cuiabano (Mixto) e um dos maiores ícones do Futsal Brasileiro (Serginho), inaugurando a Escolinha de Futsal Mixto Esporte Clube.

De acordo com o treinador, o espaço abrirá as portas com a intenção de atrair novos talentos, que buscam além de noções do Futsal, um aprendizado aprimorado, como trabalho em equipe, disciplina, competitividade, aliados à prática esportiva e lazer, que é essencial a saúde, promovendo uma vida mais saudável, e menos sedentária.

“Nossa missão não é apenas buscar novos talentos, mas também em dias difíceis em que a tecnologia distancia os jovens de uma vida disciplinada e saudável, trazer de volta estes princípios junto ao esporte. O futsal desenvolverá isto na criança e adolescente, formar atletas, disciplina, companheirismo, saúde e quem sabe a partir daí surgem estrelas do Futebol exemplo de ícones como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, como tantos outros talentos que iniciaram no Futsal”, disse Serginho Mineiro.

O treinador Serginho Mineiro tem uma bagagem enorme, jogou por clubes como:- SUMOV (maior time da história brasileira 1989 a 1990); Atlético Mineiro (1980 a 1985) – BEC (1986), neste ano atuou em partidas pela Seleção Brasileira e foi considerado o melhor jogador do Brasil.

Ainda atuou no COELCE (1987) – TIGRE (1988) – GERCAFI (1990 a 1993), sendo este um início brilhante no estado de MT, no GERCAFI, sendo o maior nome do futebol mato-grossense, considerado nesta época um dos cinco melhores times do país, chegando em 1993, na terceira colocação do Brasileiro de FUTSAL.

Logo depois, Serginho fixou-se no estado, passando a ser treinador do GERCAFI (1994 a 1996), vindo ganhar diversos títulos.

Como Treinador ele conquistou diversos títulos: Campeão de três edições da Copa Centro América (2000, 2008, 2009); três Copas dos Campeões (2008, 2009, 2012).

Serginho foi também quatro vezes campeão estadual por times diversos (1994, 1995, 1998, 1999).

No ano de 2003 levou a seleção Brasileira ao campeonato Mundial de Futsal pela (AMF). Serginho coleciona vários títulos de categorias de base ao profissional.

Serviço: As aulas serão ministradas no período matutino e vespertino, para alunos de 07 a 15 anos. A escolinha fica localizada na rua bairro, Tenente João Batista Leite Silva, n° 555 – Aráes.