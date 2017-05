Mães são homenageadas com serviços de cidadania

DIA DAS MÃES

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), Max Russi, acompanhou as atividades em homenagem ao Dia Internacional das Mães realizadas no Centro de Referência em Assistência Social – Cras Dante Martins de Oliveira.

O evento foi uma parceria com a Prefeitura de Cuiabá, por meio da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Kunh Pinheiro. As atividades aconteceram das 8h às 17h dessa quarta-feira (10).

As atividades fazem parte do projeto “Declaração de Amor à Minha Mãe” a diversas mães da Regional Sul da Capital, que objetiva levar prestação de serviços, humanização nos atendimentos públicos e entretenimentos.

“Esse evento é especial. Pela homenagem as servidoras e voluntárias que se dedicam aos cuidados dos filhos e as pessoas que são atendidas nos Cras. Nós sabemos da importância do serviço de referência e dessas profissionais, que atuam no fortalecimento do vínculo familiar. As homenagens são merecidas”, afirmou o titular da Setas, Max Russi.

As homenagens foram idealizadas pela primeira-dama em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Uma das homenageadas foram as aposentadas, Laurentina do Espirito Santo, de 98 anos, a Durvalina Conceição e Diana Cristina, que se dedicam de forma voluntária ministrando ações de fortalecimentos de vínculos no referido Cras.

Presente no evento, o prefeito Emanuel Pinheiro, homenageou a esposa que segundo ele, destaca-se como a mãe representante de todas as mães cuiabanas.

As mães presentes puderam se embelezar com serviços de cortes de cabelo, designer de sobrancelhas, maquiagens, sorteios de prêmios e ainda curtir as programações culturais que foram de poesias e danças Break -, apresentados por assistidos do projeto “Siminina”, a louvores e músicas direcionadas às mães.

A Superintendência de Cidadania da Setas realizou a solicitação de 1ª e 2ª via de CPF, 2ª Via de Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito, emissão de foto 3/4 , cópias e plastificação de documentos.

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) estará no local realizando a intermediação da mão de obra, solicitação de carteira de trabalho, palestra “Por dentro de um processo seletivo”, atendimento psicossocial para pessoas com deficiência (PCD) e oportunidades de qualificação.