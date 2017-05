MPE firma TAC que assegura ressarcimento e segurança a atletas

VÁRZEA GRANDE

Os participantes do evento esportivo “LH Running – 1ª Corrida Universitária”, realizada em agosto do ano passado, no bairro Chapéu do Sol, em Várzea Grande, terão ressarcimento do valor pago ou isenção de taxa num próximo evento a ser realizado pela empresa ‘Assessoria Pégasus’.

A medida foi assegurada em Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 6ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande e o empresário, Luis Henrique Batista da Silva.

O TAC foi firmado após denúncias recebidas pelo Ministério Público sobre falta de segurança e risco à saúde dos atletas.

Um inquérito instaurado em setembro do ano passado, constatou que no quesito segurança a “1ª Corrida Universitária – LH Running”, não ofereceu ambulância de apoio aos participantes, nem policiamento de trânsito; já em relação à saúde dos atletas, a quantidade de água foi insuficiente.

Diante dos fatos, o proprietário da empresa se comprometeu – sem prazo determinado – enquanto promover corridas na cidade de Várzea Grande, a realizar eventos com segurança e quantidade suficiente de água aos atletas.

Também foi estipulado pelo promotor de Justiça, Rodrigo de Araújo Braga Arruda, que a empresa deverá divulgar no site “Assessoria Pégasus” e em sua página pessoal na internet as obrigações assumidas, de forma clara e objetiva, durante todo o prazo de divulgação do próximo evento.

Em relação aos participantes do evento ocorrido em 07 de agosto do ano passado, que porventura não participarem da próxima corrida, poderão restituir o valor da inscrição, corrigido monetariamente.

A solicitação deverá ser feita no período de inscrição do próximo evento, por escrito e em duas vias, ficando uma com o interessado na restituição, a qual deverá ocorrer no prazo de 30 dias, mediante recibo.

Em caso de descumprimento dos itens estipulados nas cláusulas do acordo, o empresário poderá pagar entre R$ 500 a R$ 2 mil para cada condição desacordada.